Защита осужденного экс-главы Запорожского облсовета Межейко волокитит дело в Высшем спецсуде

Сегодня, 28 марта, должно было состоятся заседание Высшего спецсуда по кассационному представлению прокуратуры с ходатайством об ужесточении наказания Виктору Межейко, но его адвокат в 4-й раз подряд не явился на заседание — мол, нет возможности явится в суд.

Так, назначенные заседания должны были ранее состояться, но не состоялись 11 октября и 22 ноября 2016 года и 7 февраля 2017 года, но по ходатайствам адвоката осужденного заседания переносились. Теперь суд перенес заседание на 16 мая.

Напомним, 26 января 2014 года милиция и «титушки» жестоко разогнали запорожский Майдан. В тот вечер пострадали около сотни запорожцев. Почти пятьдесят горожан были доставлены в райотдеы по подозрению в якобы организациях массовых беспорядков и захвате государственных зданий.

После смены власти в стране прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко и бывшего начальника областной милиции Владимира Сербы по факту организации и руководства ими разгона участников мирной акции протеста.

Серба не стал дожидаться допросов и бежал из страны. Пеклушенко застрелился из ружья в собственном доме в марте 2015 года. Пригово услышал лишь Виктор Межейко, который так и остался до окончания каденции главой Запорожского облсовета.

В июле 2015 года Кировский районный суд Кировоградской области признал Виктора Межейко виновным в организации массовых беспорядков и совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Вердикт суда — пять лет лишения свободы, но с заменой наказания на три года испытательного срока. То есть, условного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, но апелляционный суд Кировоградской области в декабре 2015 года оставил его в силе. В начале января 2016 года прокуратура области направила в Высший спецсуд Украины кассационное представление с требованием изменить приговор на «реальный срок наказания» — семь лет лишения свободы.

Валерий БУТЕНКО.