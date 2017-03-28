На строительстве запорожских мостов жулик заимел 1,3 миллиона гривен

Вороватому мостостроителю грозит немалый тюремный срок — до 12 лет лишения свободы плюс конфискация его имущества.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, следственное подразделение направило для дальнейшего судебного разбирательства резонансное уголовное производство.

Так, полицейские установили, что чиновник Службы автодорог в Запорожской области при поставке материалов для строительства автотранспортной магистрали через Днепр сознательно завысил их реальную стоимость, положив в карман почти 1,3 миллиона гривен.

Ему вменили в вину ч.5 статьи 191 УК «Растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах должностным лицом». Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.