Певца Александра Пономарева обокрали запорожские воришки (ФОТО)

Невзирая ни на что, гастроли будут продолжены хотя Пономареву пришлось перед концертом зайти в Мелитопольский горотдел написать заявление.

«Мелитопольские преступники только что обокрали машину, в которой в город с концертом приехал Александр Пономарев и его коллектив. Украли рабочие компьютеры, костюмы и документы на авто. Ну не сволочи?!

Надеюсь, мелитопольская полиция до начала концерта проявит лучшие качества и найдёт воров и украденное имущество. Концерт, невзирая на форс-мажор, состоится в назначенное время в ДК Шевченко», — написала известная запорожская блоггер и журналист Елена Гранишевская.