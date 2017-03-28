Про то, почему осудили Яценюка и Назарова, но не уберегли Вороненкова — Романовичев

Во несется время! Тут еще с главными событиями прошлой недели не успели разобраться, а уже новая порция подоспела. Среди них наиболее заметными стали приговоры экс-премьеру Яценюку и генералу Назарову, а еще подписанный Президентом закон о е-декларировании антикоррупционеров.

Начнем с Яценюка. Суд города Ессентуки Ставропольского края решил взять его под стражу «за участие в Чеченской войне». Упомянутый фейк появился еще в то время, когда Арсению Петровичу грозила отставка с поста премьера. Теперь же, видимо, накануне возможной отставки Гройсмана, Яценюка именно таким способом попытаются продвинуть на освобождающуюся табуретку. Ибо ничего более путного придумать не удалось…

Е-декларирование общественников. Мы к последним относимся без пиетета, но все же: депутаты и прокуроры безболезненно для себя показали нажитые непосильным трудом дворцы и миллионы «кэша». И вот теперь уже их обидчики попробуют объяснить, где у них взялись их 100 долларов. А уж Рома Насиров (который все еще при должности) после этого научит их законы любить…

Тем временем, уже Павлоградский суд Днепропетровской области определил генерал-майору Назарову, орденоносцу и бывшего и.о. первого замначальника Генштаба, семь лет заключения. За преступную халатность, повлекшую гибель самолета Ил-76 под Луганском.

Почти на 100% уверенны, что Назаров не сядет. И что приговор был вынесен в свете последних «залетов» власти, а также попыток последней сделать хоть какой-то реверанс в сторону возлюбленного народа. Поэтому ждем освободительной миссии по Назарову, и не менее крутой, чем вызволение из СИЗО упомянутого Насирова.

Почему? Да потому, что гибель Ил-76 (об этом уже приходилось писать) — это ключ ко всей сегодняшней войне. Напомним хронологию событий 2014 года. По состоянию на 14.06.2014 г. в списке погибших на Донбассе было менее 50 бойцов. И вот по замыслу и Путина, и его киевских друзей одномоментное убийство 49 солдат и офицеров дожно было шокировать Украину и вынудить ее на принятие пресловутого «мирного плана». .

Но 15 июня киевляне забросали посольство РФ яйцами, и «мирный план» пришлось перенести на 21 июня. Дальше случилось «перемирие», с начала которого Путин начал спокойно снабжать своих наймитов на Донбассе вооружениями. А 23 июня в Донецке для переговоров высадились Кучма, Медведчук и Шуфрич. Кстати, а кого представлял Медведчук?

«Лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук на мирных переговорах 23 июня в Донецке представлял самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику». Об этом во вторник, 24 июня, сообщила пресс-служба ОБСЕ».

Ух ты! А теперь кого представляет кум Путина? «Разъяснение в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины от 23 декабря 2014 года: Медведчук СБУ назначен спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях» (Ipress). Т.е. Штирлицу нет разницы, кого представлять — или НКВД, или гестапо…

И вот Назарова осудили. И если он останется в живых, то точно расскажет, кто уже ему приказал убить 49 человек одним махом. И тогда совсем некрасиво выйдет…

Тем временем, вроде бы потушили пожар в Балаклее. Президент пока никак не прокомментировал ситуацию с потерей трети всех боеприпасов ВСУ. А стеце-кремлеботы вообще выдали вот такие восторги: «База» должна была взорваться. Как «воронья слободка» у Ильфа и Петрова… Она, наконец, взорвалась. Слава Богу!.. Такие дела. Спасибо за Балаклею!».(«Главное», 24.03.2017г.)

Нет, серьезно, это не «сепар» и не сумасшедший писал. Это штатный стеце-кремлебот из Харькова так начал свой хвалебный рассказ о том, как власти блестяще организовали эвакуацию населения и тушение пожара.

Что же касается причин, то мы верим проинформированному волонтеру и специалисту по беспилотникам Юрию Касьянову. По его мнению имеет место очевидное предательство с закладкой множества радиоуправляемых мин в различных углах базы, но никак не налет, получается, целого роя российских беспилотников. И даже не набег российских диверсантов…

В свете сказанного выше и о Назарове, и о Медведчуке, причину взрывов нужно искать в действиях киевских генералов, которые за день до ЧП закончили в Балаклее свои учебные сборы. По теме: как хранить боеприпасы…

И в заключение об уже похороненном российском депутате Вороненкове. С целью экономии места — не вопросы, а уже только ответы военного эксперта Юрия Колесникова:

«1. Стрелок вышел одетым по договоренности (в красные кроссовки. -Авт.). Тогда, получается, для охранника обувался?

2. Документы стрелок взял для Юрия Витальевича Луценко ПЕРСОНАЛЬНО, чтобы тот объявил о его украинском гражданстве…

3. Сначала киллер спокойно положил жертву. Потом стрельбой по бронику вывел личника из подозреваемых — в герои. А дальше охранник выполнил приказ и зачистил стрелка. Пара в грудь — это нормально. А вот третий в лицо — это уже контроль…

5. А последовательность и не могла быть иной. В такой истории, если без договорняка, или киллер одноразовый, или охранник мертвый.

6. Киллер не мог быть один. И не объяснил пока никто, а какого черта Вороненков вообще поперся в «Премьер-Палац»? Это российский бизнес!.. И как киллер мог знать о времени и месте прибытия? Это что же получается, Вороненкова минимум месяц вели и документировали?

7. Про выбор способа убийства тут вообще интересно. Тут два варианта: первый — хорош для СБУ, хоть и позорен — организация охраны свидетеля по делу экс-президента Януковича и все оперативное обеспечение (!) были такими «профессиональными»… И потому смело использовали одноразового стрелка.

Второй вариант — плох для СБУ, хотя и указывает на высокий профессионализм Конторы — в этом варианте сотрудники ведомства непосредственно участвовали как минимум в реализации сценария убийства, а как максимум еще и в планировании его». (Facebook, 24.03.2017 г.).

Поэтому вас все еще удивляют взрывы арсеналов и убийства в Киеве? Да ну…

Леонид Романовичев