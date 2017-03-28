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Российские контрактники в ОРДЛО пытаются покончить жизнь суицидом

От
Valeriy
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Двое военнослужащих российских оккупационных войск на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса пытались покончить жизнь самоубийством.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, психологическое истощение донбасских боевиков приводит к увеличению случаев суицида в их рядах.

Так, 26 марта зафиксированы две попытки свести счеты с жизнью в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское, Донетчина) и 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск, Луганщина) оккупационных войск.

Что характерно, командиры оккупантов пытаются выдать попытки суицида за последствия неосторожного обращения с оружием.

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