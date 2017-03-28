Российские контрактники в ОРДЛО пытаются покончить жизнь суицидом

Двое военнослужащих российских оккупационных войск на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса пытались покончить жизнь самоубийством.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, психологическое истощение донбасских боевиков приводит к увеличению случаев суицида в их рядах.
Так, 26 марта зафиксированы две попытки свести счеты с жизнью в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское, Донетчина) и 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск, Луганщина) оккупационных войск.
Что характерно, командиры оккупантов пытаются выдать попытки суицида за последствия неосторожного обращения с оружием.