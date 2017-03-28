Стали известны случаи, когда запорожцам значительно уменьшат тарифы за услуги ЖКХ

Исполком Запорожского горсовета утвердил порядок уменьшения размера оплаты за коммунальные услуги в случае временного отсутствия потребителя или членов его семьи по месту регистрации.

Поскольку нередки случаи, когда запорожцы, зарегистрированные в квартире, там фактически не проживают или длительное время отсутствуют (длительная командировка или учеба в другом городе), а в платежке все равно: вынь да положь оплату за якобы предоставленные услуги по установленной норме отсутствующему человеку.

Новация позволит потребителю, при наличии подтверждающих документов, обратиться к исполнителю услуг ЖКХ для уменьшения размера оплаты. Важно, что порядок касается квартир, которые не оборудованы приборами учета — в жилищах со счетчиками начисления проводятся по их показателям.

После подписания и присвоения номера, решение исполкома «О порядке уменьшения размера оплаты за коммунальные услуги в случае временного отсутствия потребителя (потребителей) и/или членов его семьи по месту регистрации» будет опубликовано на официальном сайте Запорожской городской власти (www.meriazp.gov.ua) в разделе «Офіційно», где с ним можно будет ознакомиться детально.