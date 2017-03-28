Странного жителя Запорожья подрезал дерзкий бомж

Бездомный житель Запорожья получил 5 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство своего знакомого. Тот пригласил бездомного к себе в квартиру, но в процессе потребления алкоголя, бомж пырнул хозяина в грудь ножом.

Хозяин комнаты в двухкомнатной квартире в одной из девятиэтажек Южного микрорайона Запорожья после развода с женой вел странный образ жизни: нигде не работал, собирал пустые бутылки и макулатуру, зарабатывая этим себе на пропитание и пропой.

Больше того, мужчина водил к себе в комнату компании бездомных людей, вместе с которыми и собирал отходы. Соседу по квартире странного мужчины пришлось съехать, поскольку словесные увещевания не приводили к должному эффекту: компании асоциальных личностей продолжали посещать «нехорошую» квартиру.

В конце октября в квартиру к 43-летнему мужчине пришел его 35-летний знакомый. Во время употребления спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Гость схватил со стола нож и ударил собутыльника в грудь. После этого бездомный покинул квартиру. К счастью, врачи сумели спасти жизнь раненого человека.

На следующий день подозреваемый был задержан. Он признался в том, что нанес удар знакомому, который пригласил его к себе. Но заявил, что убивать не хотел. Дескать, просто хотел прекратить матерную брань в свой адрес со стороны хозяина. А «скорую» не вызвал, поскольку испугался, что его посадят в тюрьму. Поэтому, мол, и бросился наутек из квартиры.

Во время суда бомж раскаялся и попросил прощения у потерпевшего за то, что ударил того ножом. Пострадавший попросил суд не наказывать строго своего обидчика. По обвинению в покушении на убийство человека, суд учел признание вины подсудимым и способствование быстрому раскрытию преступления, а также неважное состояние здоровья подсудимого. Поэтому суд посчитал возможным применить статью 69 УК – наказание ниже низшего предела санкции, вменяемой подсудимому статьи. И приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.