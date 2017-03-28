Установлена мемориальная доска в честь запорожца-героя погибшего в зоне АТО (ФОТО)

В Запорожье в Днепровском районе состоялось открытие мемориальной доски, посвященной героически погибшему участнику антитеррористической операции Сергею Бурлаке (позывной «Француз»).

Памятную доску установили на доме по проезду недавно переименованному в честь героя Сергея Бурлаки (ранее проезд носил имя советского наркома Шыршова).

Почтить память защитника Украины пришли его мама, Людмила Леонидовна, и жена Юлия, боевые товарищи, волонтеры и ученики гимназии №31, а также студенты Запорожской государственной инженерной академии, которую он закончил. Указом Президента Украины от 18.05.2016 № 216/2016 Сергей Бурлака награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Право открыть информационную доску предоставили военнослужащему полка «Азов» Сергею Коломойцу. Память героя почтили минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, в феврале 2015 года Сергей Бурлака вступил в батальон «Азов» и отправился в зону АТО. Служил водителем, стрелком, потом вошел в разведгруппу, которая выполняла задачи на наиболее опасных участках фронта. В ночь с 24 на 25 марта 2016 при проведении аэроразведка «азовцы» попали на минное поле противника. Прикрыв своим телом мину, Сергей спас товарищей, но погиб от многочисленных осколочных ранений.