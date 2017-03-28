Часть Запорожья сегодня вечером лишится благ цивилизации (АДРЕСА)

Сегодня, 28 марта, в Запорожье в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети Д-300 мм по адресу станция Опытная, 1.

Водоснабжение будет отключено с 28 марта 23:00 до 29 марта 5:00 по таким адресам:

ст. Опытная;

пгт. Балабино.

С пониженным давлением водоснабжения будут квартиры в домах Южного микрорайона, а также дома в Александровском районе:

ул. Школьная;

ул. Глисерная;

ул. Святого Николая;

ул. Украинская;

ул. Запорожская;

ул. Фортечная;

ул. Казачья от ул. Школьной до Прибережной магистрали;

ул. Днепровская от ул. Почтовой до Прибережной магистрали.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Водоканал».