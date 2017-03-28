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Часть Запорожья сегодня вечером лишится благ цивилизации (АДРЕСА)

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user444
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Сегодня, 28 марта, в Запорожье в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети Д-300 мм по адресу станция Опытная, 1.

Водоснабжение будет отключено с 28 марта 23:00 до 29 марта 5:00 по таким адресам:

  • ст. Опытная;
  • пгт. Балабино.

С пониженным давлением водоснабжения будут квартиры в домах Южного микрорайона, а также дома в Александровском районе:

ул. Школьная;

  • ул. Глисерная;
  • ул. Святого Николая;
  • ул. Украинская;
  • ул. Запорожская;
  • ул. Фортечная;
  • ул. Казачья от ул. Школьной до Прибережной магистрали;
  • ул. Днепровская от ул. Почтовой до Прибережной магистрали.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Водоканал».

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