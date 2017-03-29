Анонс свежего номера газеты «Верже»

В номере газеты «Верже» от 30 марта читатель найдет немало интересной информации и текущих событий.

К примеру, как защититься в собственной квартире от падающего на голову потолка (стр. 12).

Узнать, как присоединиться к акции «Автомобилисты — против плохих дорог» (стр. 13).

Вспомнить, кто такой «Анисим» и Пеклушенко, и почему отстранили директора «Дубовки» Викторию Чикалову от руководства парком (стр. 11).

Можно ли ездить на электротранспорте в Запорожье, доверять ли работникам «Запорожгаза», и в какие двери стучаться больным сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистой системы — обширные материалы в статьях журналистов «Верже».

Депутат Запорожского горсовета Геннадий Фукс откровенно раскажет о работе исполнительной и представительской власти в Запорожье.