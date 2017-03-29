Баскетболисты «Запорожье-ZOG» уступили «Днепру» место в плей-офф — 79:97 (ФОТО)

«Конечно, у «Днепра» три равноценных состава и бюджет клуба раза в четыре больше — наши и так боролись, как могли против днепрян, но, увы» — этот монолог пожилого болельщика запорожского баскетбола точно и ёмко охарактеризовал двухматчевое противостояние БК «Запорожье-ZOG» с «Днепром».

Дебют встречи остался за хозяевами, которые на первых минутах повели. Однако лидерство Запорожья оказалось недолгим. Днепр оформил еще более мощный рывок в ответ, отправив хозяев в нокдаун.

В начале второй четверти запорожцы провели удачный отрезок, сравняв счет в матче. Однако «Днепр» нашел серьезные контраргументы и еще больше оторвался в счете.

Осуществить камбэк после большого перерыва запорожцам не удалось. Гости продолжали доминировать под щитами, исправно набирая очки в трехсекундной, клали «трехи» и переигрывали запорожцев на подборе.

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Словом, «Днепр» оформил путевку в полуфинал плей-офф Суперлиги (первый матч завершился со счетом 94:70 в их пользу), где поборется с чемпионом — южненским «Химиком».

БК «Запорожье-ZOG» — Днепр 79:97 (14:22, 21:30, 21:24, 23:21)