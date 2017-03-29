В Запорожской области несвежая молочка выбивает людей из колеи

В Запорожской области за прошедшую неделю с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратилась 241 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины».

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Наиболее частный причины отравления приходится на молочную продукцию — 27,8%; мясную продукцию — 22,5%; рыбную продукцию — 9,1%.

В большей степени продукты, которыми отравились были приобретены на стихийных рынках – 13,9%, на узаконенных рынках — 24,6%.

В 61,5% случаев заболевания ОКИ связанные с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.