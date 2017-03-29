В Запорожье для детской больницы закупили новое оборудование для новорожденных (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вчера, 28 марта, в Запорожье состоялось официальное вручение нового оборудования Запорожской городской многопрофильной детской больнице №5.

Отделение реанимации новорожденных получило новую лампу фототерапии СНS-PU34 необходимую при лечении гемолитической болезни (тяжелое детское заболевание, которое сопровождается массивным распадом эритроцитом (красных клеток крови) плода и новорожденного) и конъюгационной желтухи (состояние, развивающееся вследствие неполноценного функционирования печени) у новорожденных.

День для покупки нового оборудования в больницу были собраны в рамках социального проекта «Orange Days», от сети магазинов EVA.

Справка: «Orange Days» – социальный проект, который 1% от продаж товаров в Оранжевые дни перечисляется на закупку медицинского оборудования для перинатальных центров Украины.

торепорта