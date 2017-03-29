В Запорожье за немецкие деньги откроют детсад «Гармония»

Уже в апреле в отремонтированном детсаду №100 Запорожья откроют четыре группы для малышей.

Увы, пока лишь 40 деток смогут посещать группы с режимом четырехчасового пребывания без питания. После реконструкции пищеблока (предположительно, в сентябре 2017 года) десад сможет принять в обычном режиме 75 детишек.

Как уже сообщал «Верже», в 2016 году хоть частично решить проблему отсутствия мест в детских садах Запорожья решило общество международного сотрудничества GIZ из Германии. Немцы предложили запорожской власти, второй десяток лет тщетно пытающейся возродить сеть детсадов города, которую сама же и «убила» в 90-х годах прошлого века, реконструировать за их счет здание бывшего детского садика «Гармония» и прилегающую территорию.

Это дошкольное заведение находилось на улице Пищевой в Шевченковском районе Запорожья, но еще в 1997 году было закрыто в связи с аварийным состоянием здания. После этого здание несколько раз переходило из рук в руки арендаторов, которые не вложили ни копейки в ремонт объекта.

За почти 20 лет сооружение совершенно пришло в негодность: крыша протекала, инженерные сети и коммуникации отсутствовали, а вандалы расстащили павильоны и забор детсада, не говоря уже о более ценных вещах.

Как рассказали год назад в департаменте образования и науки Запорожского горсовета год назад, возобновление работы детского садика «Гармония» поможет разгрузить два дошкольных учреждения, расположенные поблизости.

Увы, оба этих детсада работают с недопустимой нагрузкой: при норме в сто воспитанников их посещают 155-165 деток — не оставлять же юных запорожцев, грубо говоря, на улице. К сожалению, такая сверхзагруженность дошкольных учреждений не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, а главное — педагогическим требованиям к воспитанию маленьких горожан.

Валерий БУТЕНКО.