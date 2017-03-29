В хозяйстве у запорожского фермера от африканской чумы сдохли свиньи

В личном хозяйстве жителя райцентра Розовка от африканской чумы сдохли свиньи. Сейчас на границах поселка установлены четыре ветеринарно-карантинных поста для контроля за перемещением грузов.

По словам начальника Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктора Шершнева, сейчас определяется граница эпизоотических очагов, зоны защиты и надзора для того, чтобы предотвратить распространение болезни за пределы этого населенного пункта.

Специалисты проверят оставшееся поголовье свиней, продолжается усыпление больных животных. При этом всем владельцам хозяйств, где изымают животных, предусмотрены компенсации из местных бюджетов.

Увы, это уже третий случай в этом году заболевания и гибели свиней в Запорожской области. Как ранее сообщал «Верже», в селе Петромихайловка Вольнянского района подтвердился диагноз африканской чумы, в результате чего погибло 18 животных. На данный момент 149 животных там было усыплено.