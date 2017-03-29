Двое запорожцев обокрали ночью детсад (ФОТО)

Патрульные полиции по горячим следам задержали воришек: те признались в краже и показали место, где спрятали похищенное: телевизор, магнитофон, микроскоп и иные ценные вещи.

По информации патрульной службы Запорожья: сегодня, 29 марта, около 2 часов ночи в полицию сообщили о двух подозрительных мужчинах, несущих мешки.

Прибывшие патрульные увидели подозреваемых, которые попытались скрыться. Однако блюстители порядка задержали их, хотя мешков у них не было.

Во время общения, один из мужчин признался, что «приятель» заставил его под угрозой расправы обокрасть детсад. По словам задержанного, они взломали окно и залезли в помещение, откуда вынесли плазменный телевизор, магнитофон, микроскоп и пылесос. Украденное мужчины вывезли на такси в балку и спрятали.

Патрульные нашли технику в балке под сухими листьями. Заведующая садика подтвердила факт кражи. Водитель такси также подтвердил, что подвозил двух человек с черной сумкой и двумя большими белыми мешками.

Обоим грозит до 6 лет лишения свободы по ч.3 ст. 185 УК «Кража с проникновением».