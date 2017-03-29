Депутат Запорожского облсовета вызвался защищать пострадавших от взрыва на «Запорожкоксе»

Юридическая фирма «Ярослав Гришин и Партнеры» оказывает бесплатную

правовую помощь родственникам погибших во время взрыве на «Запорожкоксе».

Как написал управляющий партнёр фирмы Ярослав Гришин на своей странице в соцсети, подписан договор о предоставлении правовой помощи родственникам трёх погибших работников в результате взрыва на территории комбината ПАО «Запорожкокс», произошедший 16 марта.

«Приложим максимальные усилия юридического, организационного и медийного характера для того, чтобы виновные понесли заслуженное название, а родственники погибших — справедливое возмещение морального вреда», — отметил глава фракции УКРОП Запорожского облсовета Гришин.

Напомним, 16 марта на ЧАО «Запорожкокс» произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека, работавшие в подрядной организации «ПромИнтегра».

По факту трагедии на предприятии на сегодня расследуется уголовное производство о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлёкшее гибель людей. Санкция ч.2 статьи 272 УК предусматривает для виновных лишение свободы до 8-ми лет.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемых во взрыве на «Запорожкоксе»: два начальника подразделений завода находятся под круглосуточным домашним арестом, а сотруднику ГСЧС избрали личное обязательство.