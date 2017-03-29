Запорожанка жалуется на скверное отношение воспитателя детсада «Парус» (ФОТО)

Сегодня, 29 марта, в на своей странице в Фейсбук Кристина Глушко жалуется на скверное отношение воспитателя Денисенко Марину Николаевну в детском саду № 226 «Парус» к её ребенку.

Как сообщает Кристина: «20 марта 2017 г., придя за своим сыном в детский сад, я увидела ужасающую картину – ребенок находился один в группе без воспитателя и очень громко плакал, тер глаза, был босей. Ребенок, увидев меня, побежал ко мне, его внешний вид поверг меня в шок! Его глаза были красные и опухшие, под глазами была страшная краснота и потертости, которые выходили на кость (фото 1,2), сын заходился в истерике, всхлипывая, пытался мне что-то рассказать. После появилась воспитатель, держа в руках сменную обувь моего ребенка. На мой вопрос, что произошло, почему ребенок в таком виде, воспитатель мне ответила,- что он немного плакал за мамой. Так же выяснилось, что ребенок уписался на прогулке, его переодели, но нам не сообщили и мы вынуждены были идти домой в мокрой обуви. Придя домой, мы сразу же стали переодеваться, так как колготы уже промокли от обуви. Я обнаружила, что у него расцарапана спина (фото 3). На мои вопросы к ребенку, что произошло, ребенок ничего не ответил. Он был замкнут, что для него не свойственно. Я вынуждена была позвонить воспитателю для того чтобы выяснить истинную причину, но она ничего мне объяснить не смогла, сказала что ничего не видела и не знает, добавила что все время держала его на руках».

На следующий день, когда женщина вместе со своим мужем пришли в детсад разобраться в ситуации заведующая Олеся Васильевна признала халатное и некомпетентное отношение педагога к своей работе, говорила нам о том, что по окончанию испытательного строка она не будет принимать на работу воспитателя Денисенко Марину Николаевну.

22 марта, в среду, мать пострадавшего сына, привела его в группу где истерика повторилась, он кричал на всю группу о том, что не пойдет туда, якобы злая тетя его бьет. Свидетелями стали родители, которые привели своих деток.

Как сообщает Кристина: «Мой сын успокоился только тогда, когда увидел на смене другого воспитателя Терещенко А.П. и с радостью пошел к ней. В этот день за ним наблюдала психолог, которая мне в разговоре сообщила, что ребенок вел себя хорошо, играл с детками, занимался, чуть просился к маме, но в целом день прошел успешно, что видно было по самому ребенку. Так же, в разговоре с психологом выяснилось, что заведующая распорядилась еще месяц наблюдать за реакцией ребенка на воспитателя, а лично мне, заведующая сообщила, что не имеет претензий к воспитателю Денисенко Марине Николаевне как к педагогу и оставит ее работать. После этого я написать заявление в Шевченковское отделение полиции».

В пятницу, 24 сделали судебно-медицинскую экспертизу (фото 4.1 и фото 4.2), заключение – легкие телесные повреждения. Так же обратившись к невропатологу (фото 5) и терапевту, из-за того, что после перенесенного стресса ребенок стал плохо спать, разговаривать во сне и уписываться, чего не было ранее.

В начале этой неделе 27 марта, мальчик в очередной раз стал жаловаться на боль в спине и голове. Родители обратились в Запорожскую областную детскую клиническую больницу (ЗОДКБ), где диагностировали ушиб грудного отдела позвонка и направили на консультацию к нейрохирургу в клиническую больницу скорой и экстренной медицинской помощи г.Запорожья. После осмотра нейрохирурга дали направление на госпитализацию в ЗОДКБ.

Девушка просит обратить внимание на её дело вышестоящее руководство Запорожья под личный контроль.