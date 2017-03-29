Запорожские браконьеры, напившись «Боярышника», устроили смертельную поножовщину (ФОТО 18+)

Запорожские патрульные задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщила пресс-службе патрульной полиции Запорожья, вчера из «скорой помощи» поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Автозаводской обнаружен тяжелораненный ножом мужчина.

Патрульные прибыли в квартиру, где помимо медиков, находились четверо мужчин. Спустя минуту врач заявил, что пострадавший скончался от обильной кровопотери.

Прибывшие сыщики быстро выяснили, что 50-летний погибший и трое его приятелей занимались выловом рыбы. Улов они продавали и покупали настойку боярышника. Так было и в тот день.

Двое отключились, а между двумя браконьерами началась ссора. 39-летний горожанин, кстати, ранее неоднократно судимый, схватил нож и вонзил в ногу коллеги…

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.