Запорожский Госгеокадастр начал распродажу земельных участков

Правда, на аукционе продают не саму землю, а права аренды на земельные участки.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, ГУ Госгеокадастра области проведен первый в этом году земельный аукцион: продано право аренды двух земельных участков госсобственности за пределами населенных пунктов общей площадью 80, 308 гектара.

Целевое назначение — ведение товарного сельскохозяйственного производства, а срок аренды составляет семь лет.

Оба земельных участка расположены в Токмакском районе: на территории Новопрокоповского сельсовета и на территории Остриковского сельсовета.

Благодаря проведению земельного аукциона годовая арендная плата выросла вдвое по сравнению со стартом на торгах.

Так, по результатам торгов конечный размер годовой платы за пользование земельными участками составляет: за первый лот – 173,580 тыс. грн. (14,56% от нормативной денежной оценки земельного участка); второй лот – 120,511 тыс. грн. (17,52%).

Эту сумму арендаторы будут платить ежегодно в бюджет соответствующих сельсоветов Токмакского района Запорожского края.