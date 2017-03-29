Запорожцев приглашают выпустить 400 «лапочек» краснокнижного вида на волю (ФОТО)

В Запорожье, 1 апреля, в субботу в 17:30 на острове Хортица у Скифского Стана (Зорова Могила) выпутят на волю летучих мышей.

Как ранее сообщали журналисты «Верже», Запорожская зоозащитница спасла от верной смерти 400 особей краснокнижного летучих мышей.

Известно, что эти мыши сейчас едут после реабилитации с центра Рукокрылых города Харьков в Запорожье, чтобы выпустить их. На мероприятии любой желающий сможет выпустить мышку.

Более подробную информацию можно узнать у Олеси Кулык, организатора мероприятия!

Как добраться до места встречи Олеся объяснила на своей странице в Фейсбук.

