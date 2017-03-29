Из Запорожья в Израиль на самолете без пересадок? Таки — да!

Завтра, 30 марта, из Запорожья в Израиль откроют прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЗАПОРОЖХЕНДЛИНГ».

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Так, АК «Международные авиалинии Украины» начнут выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту «Запорожье — Тель-Авив».

Известно, что вылеты из Запорожья в Тель-Авив будет производится по четвергам и субботам в 21:25, возвращение из Тель-Авива на следующий день в 01:20. В пути пассажиры будут находится около 3 часов.

Сейчас доступная в системе цена за перелет в обе стороны с учетом багажа составляет около 8,6 тыс. гривен.