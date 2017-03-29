Командиры российских «ихтамнет» развернули на ОРДЛО торговлю оружием

Спецслужбы РФ проверили информацию о торговле оружием среднего звена российских офицеров на территории оккупированной Донецкой области.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, ревизоры обнаружили на хранении большое количество неучтенного оружия и боеприпасов, которые были подготовлены для продажи гражданским лицам с целью собственного обогащения российских офицеров.

Среди того, что оккупанты собирались продавать гражданским, — крупнокалиберные пулеметы «Утес». Из такого, кстати, стрелял «по укропам» российский актер Пореченков.

По результатам проверки ревизорами из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ состояния дел в «армии» террористов ДНР «должностей» могут лишиться около 30 российских офицеров.

Провинившихся могут понизить в звании за скрытые преступления, совершенные ими лично или по их вине.