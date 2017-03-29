Полиция Запорожья собирает у горожан оружие и обещает никого не наказывать

Апрель объявлен месяцем, когда горожане в Запорожье могут совершенно безболезненно обратиться в полицию и сдать оружие, боеприпасы, а также взрывчатые материалы и спецсредства, хранящиеся у них незаконно. Важно то, что такие запорожцы освобождаются от уголовной ответственности за хранение.

Более того, если запорожец в апреле добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то после оформления соответствующих документов, он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Просим учесть, что устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируется в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Как рассказал «Верже» сотрудник Александровского райотделения полиции Запорожья Виталий Литвиненко, для получения более детальной информации горожане могут обращаться в территориальные органы Национальной полиции в Запорожской области или к участковым офицерам полиции в местах их проживания или временного пребывания.

Что касается жителей Александровского района (бывший Жовтневый) Запорожья, то горожане могут напрямую обращаться к старшему лейтенанту Виталию Литвиненко по тел: 063-810-04-58 для того, чтобы разузнать о всех нюансах сдачи и регистрации оружия.

«Есть еще один важный момент: хранение незарегистрированного оружия — это не только уголовная ответственность по статье 263 Уголовного кодекса, но и причина несчастных случаев, которые, увы, участились. К сожалению, эти случаи происходят как со взрослыми запорожцами, так и с детьми», — сообщил Виталий Литвиненко.