Румынская Фемида показала украинским судьям как коррупцию победить: экс-министр получил 7 лет тюрьмы

Бывший министр регионального развития и туризма Румынии Елена Удря приговорена Высоким кассационным судом к шести годам тюремного заключения по делу, которое получило в румынской прессе название «Гала Буте».

Об этом сообщило агентство Agerpres. По этому же делу осуждены еще шесть человек, в том числе бывший председатель Румынской федерации бокса Рудел Обрежа.

Удря признана виновной в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. Согласно решению суда, Удря также должна выплатить компенсации Национальной администрации туризма и двум свидетелям почти €3 млн. Решение не является окончательным и может быть обжаловано.

Согласно обвинительному заключению, в 2011 году между Министерством регионального развития и туризма и компанией Europlus Computers, принадлежащей Обреже, был заключен контракт о предоставлении услуг по продвижению имиджа Румынии в ходе международных соревнований по профессиональному боксу «Гала Буте». «В реальности преследовалась цель обеспечить фонды, необходимые для организации упомянутых соревнований, а оплата услуг по рекламе была лишь формальным предлогом», — указывается в документе.

В 2014 году Удря, пользовавшаяся значительным влиянием в политической жизни Румынии, баллотировалась в президенты страны. Считается, что она приняла решение организовать это спортивное событие, чтобы получить предвыборное преимущество, связав свое имя с именем известного боксера Лучиана Буте. В частности по этой причине дело «Гала Буте» привлекает в Румынии большое внимание.

9 июля 2011 года Лучиан Буте встретился в Бухаресте с французом Жан-Полем Менди, победив в четвертом раунде нокаутом и защитив титул IBF во втором среднем весе. Трансляцию этого поединка посмотрели более 4,5 миллионов человек — самое большое количество зрителей в истории румынского телевидения.