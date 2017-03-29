Стала известна дата, когда в Запорожье начнут отключать отопление

В Запорожье уже с понедельника 3 апреля начнет завершаться отопительный сезон, в этот день будет закончен весь комплекс необходимых для этого работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Вместе с тем в областном центре отключение отопления начнётся в соответствии с действующими общегосударственными нормами.

Известно, что ранее отключить отопление было нельзя, так как средняя температура атмосферного воздуха в областном центре продолжала оставаться ниже восьми градусов. При тёплой дневной погоде ночи были достаточно прохладными.