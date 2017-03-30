Африканская чума вынудила торговцев свининой повысить в Запорожье цены

Правда, пострадали от этого продавцы в незаконных местах торговли и торговцы без официальных документов на продукты из свинины.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, сейчас проводятся профилактические рейды в местах стихийной торговли. Полицейские проводят беседы с людьми о недопустимости осуществления торговли в неустановленных для этого местах и ​​в отношении нарушителей составляют протоколы об административной ответственности.

Также полицейские усилили меры профилактики среди населения. Участковые офицеры полиции проводят среди запорожцев разъяснительную работу об опасности африканской чумы свиней и предпринимают меры по предотвращению заноса вируса.

В частности, представители ветеринарной службы и полиции усилили меры безопасности, совместные патрули проверяют грузы и машины, прибывающие из соседних областей. Без соответствующих документов в Запорожскую область запрещено завозить животноводческую продукцию и свиней…

Правда, за нарушение статьи 160 КоАП «Торговля с рук в неустановленных местах» предусмотрен смехотворный штраф — 119 гривен, однако предметы торговли конфискуют. Давление на торговцев тут же повысило цены не только на мясные изделия из свинины, но и на говядину, а также курятину. Не остались в стороне и торговцы рыбой. Хоть голодай!

Как уже сообщал «Верже», в Запорожской области зафиксировано три случая заболевания африканской чумой свиней. Последний раз, 24 марта, в личном хозяйстве в поселке Розовка было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.

Во всех подсобных и личных хозяйствах проведена дезинфекция и механическая очистка всех контактных вещей, также проводились дезинфекционные мероприятия в соседних хозяйствах. По каждому факту полицией проводятся проверки.