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В Запорожье из футболистов хотят сделать коммунальщиков

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user444
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Вчера на сайте Петиций Запорожья создали новую петицию. которая связана с футбольным клубом «Металлург».

Как сообщает автор нужно создать КП «Футбольный клуб «Металлург» на базе существующего клуба и не допустить исчезновения большого футбола в городе.

Объясняет он это тем, что это может дать:

  • возможность спасти ФК, который сейчас находится на грани вылета из профессиональной лиги и банкротства;
  • восстановить в Украине и за рубежом имя клуба с более чем 80-летней историей;
  • обеспечить карьерный старт (рост) воспитанникам ДЮСШ «Металлург»;
  • предоставить жителям города (снова) возможность болеть за родную команду;
  • в дальнейшем позволить муниципалитета получать прибыль от функционирования профессионального футбольного клуба (продажа билетов, атрибутики, рекламы, участия в турнирах, трансферов игроков и другое).

На сегодня Петицию уже успели подписать 37 человек. Её можно просмотреть здесь. 

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