В Запорожье из футболистов хотят сделать коммунальщиков

Вчера на сайте Петиций Запорожья создали новую петицию. которая связана с футбольным клубом «Металлург».

Как сообщает автор нужно создать КП «Футбольный клуб «Металлург» на базе существующего клуба и не допустить исчезновения большого футбола в городе.

Объясняет он это тем, что это может дать:

возможность спасти ФК, который сейчас находится на грани вылета из профессиональной лиги и банкротства;

восстановить в Украине и за рубежом имя клуба с более чем 80-летней историей;

обеспечить карьерный старт (рост) воспитанникам ДЮСШ «Металлург»;

предоставить жителям города (снова) возможность болеть за родную команду;

в дальнейшем позволить муниципалитета получать прибыль от функционирования профессионального футбольного клуба (продажа билетов, атрибутики, рекламы, участия в турнирах, трансферов игроков и другое).

На сегодня Петицию уже успели подписать 37 человек. Её можно просмотреть здесь.