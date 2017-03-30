В Запорожье у моста Преображенского появилось «пивное море» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 30 марта, утром на Набережной магистрали на выезде с моста Преображенского в районе Тюленина перевернулась фура, которая перевозила пивные дрожжи. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Запорожской области.

Читайте также: В жуткой аварии в центре Запорожья пострадал ребенок (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением при «входе» в поворот. Машина перевернулась на бок, благодаря чему пивные дрожжи вытекали из бочки прямо на асфальт.

Известно, что пострадавших нет. Во время происшествия водитель легкового автомобиля, который двигался за фурой снял все на видео.



