В начальных школах Запорожья ученики также будут сдавать ВНО

Министерство образования и науки будет вводить внешнее независимое тестирование в начальной и средней школе. Об этом сообщает DT.UA.

Известно, что согласно проекту закона «Об образовании» предусматривается переход на 12-летнюю школу, при этом последние три года обучения в старшей школе будут профильными. Доступ к старшей школе будет осуществляться на основании результатов независимого экзамена, и для вступления в престижные школы будет проходить конкурс.

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Как сообщает Инна Совсун, экс-заместитель министра образования, вице-президент Киевской школы экономики: «Экзамен после 9-го класса будет носить характер экзамена высоких ставок (high-stakes exam). В таком случае этот экзамен должен проводиться на основе тех же процедур, что и ВНО для поступления в вузы для обеспечения независимости и объективности проведения и определение результатов».

Также с помощью ВНО в начальной школе планируется проводить мониторинг качества образования. Как отметил директор УЦОКО Вадим Карандий, для того, чтобы мониторинг был максимально эффективным, данное исследование будет проводиться не на всей совокупности учеников, а только на выборке.

«Мы посчитали, что к мониторингу следует привлечь 6 000 четвероклассников (всего в Украине их около 400 000). Этого достаточно, чтобы установить, какие тенденции существуют в начальной школе с точки зрения формирования читательских и математических компетенций выпускников. И это будут очень хорошие данные для анализа Министерству образования, НАПНУ и др.», — рассказал он.

Справка: Внешнее независимое оценивание (ВНО, ранее также внешнее тестирование, ВТ) — экзамены для поступления в ВУЗ в Украине.

Комплекс организационных процедур (прежде всего — тестирование) направлен на определение уровня знаний выпускников средних учебных заведений при их поступлении в высшие учебные заведения.