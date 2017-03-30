В Украине планируют отменить еще один автомобильный налог

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене акциза на переоборудованные машины.

В 2013 году в Украине ввели акцизный налог на переоборудованные автомобили. Такое решение привело к следующим негативным последствиям: сокращению поступлений таможенных сборов в бюджет в связи с прекращением ввоза автомобилей, прекращению поступлений налогов с предприятий Украины, которые были задействованы в переоборудовании автомобилей из грузовых в легковые, а также освобождению многих работников данных предприятий малого и среднего бизнеса.

В связи с этим для увеличения поступлений в Государственный и местные бюджеты в ВРУ зарегистрировали проект Закона №6219 от 22.03.2017 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию транспортных средств)».

Документом предусматривается освобождение от налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.