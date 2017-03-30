Жительница Запорожья прятала наркотик для мужа-заключенного в пикантном месте (ФОТО)

Приехав на длительное свидание к мужу, отбывающему наказание в колонии, запорожанка в виде подарка привезла ему наркотик, хранившийся во влагалище.

Однако ушлые работники Каменской колонии имели оперативную информацию, что супруга заключенного может преподнести ему (да и им) сюрприз.

Посему, когда 32-летняя дама приехала на длительное свидание к своему мужу, отбывающему наказание, ей устроили фронтальный «шмонец» — личный досмотр, говоря протокольным языком.

Сотрудница пенитенциарного учреждения обнаружила у женщины в вагине полимерный флакон объемом 10 граммов, помещенный в презерватив. Долгожданную встречу пришлось отменить.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа Вольнянского райотдела полиции. Дамочка плакала и просила понять ее, простить и отпустить.

Прозрачная жидкость, находящаяся во флаконе, по выводам экспертизы оказалась тяжелым инъекционным наркотиком. Запорожанка созналась во всем.

Суд не стал жестоко карать подсудимую и, признав ее виновной по статье 307 УК «Незаконное хранение, перевозка либо сбыт наркотических веществ», дал 4 года лишения свободы, но заменил на два года испытательного срока.

Валерий Бутенко.