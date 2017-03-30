Домой Новости Житель Запорожья приставил нож к горлу таксиста и сказал: «Трогай»

Житель Запорожья приставил нож к горлу таксиста и сказал: «Трогай»

От
Valeriy
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Угрожая ножом, 30-летний горожанин отобрал у водителя такси деньги и мобильный телефон, но воспользоваться ими не смог — на него надели наручники.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, вечером поступило сообщение о разбойном нападении. На место ЧП тут же прибыли патрульные и во время отработки прилегающей территории задержали налетчика.

Выяснилось, что водитель такси взял пассажира на улице Рекордной, но тот сразу же достал нож и, угрожая таксисту, отобрал деньги и мобильный телефон. Затем приказал водителю ехать, куда он скажет. Оторопевший водитель взял себя в руки и через пару минут выскочил из автомобиля, после чего начал звать на помощь.

У задержанного изъяли нож и отобранный у водителя мобильный телефон, а также деньги. В отношении 30-летнего горожанина начато расследование по ст. 187 УК «Разбой». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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