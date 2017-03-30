Запорожские студенты будут сражаться в хореографическом конкурсе за 100 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу, 25 марта, в Бердянске прошел шестой тур Всеукраинского чемпионата по хореографическому искусству «Art Dance 2017». Об этом сообщает Про.Бердянск.

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Известно, что во время представления номера «На горі мак», который исполнили студенты специальности «Хореография» Бердянского государственного педагогического университета покорил главу судейской комиссии Раду Поклитару и стали победителями.

Как говорит руководитель ансамбля «МарЛен», заведующей кафедрой хореографии БГПУ Елены Мартыненко: «Инициатива участия в этом конкурсе целиком принадлежит студентам. Они частые участники культурных проектов разного уровня и не первый раз победили в танцевальном конкурсе».

Теперь ребята должны подготовится и в финале чемпионата, который пройдет в середине мая в Киеве поборются за главный приз – сто тысяч гривен. За который побороться все области страны.