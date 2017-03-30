Запорожцам продлили срок подачи е-декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает на своем сайте, что субъекты декларирования, которые сейчас подают декларацию впервые срок подачи электронной декларации был продлен до 1 мая 2017. Об этом говорится в Законе Украины № 1975-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц». Закон вступает в силу 30 марта 2017.

Законом также введены следующие новеллы, касающиеся военнослужащих.

От обязанности подавать электронную декларацию освобождены:

курсанты высших военных учебных заведений;

курсанты высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты;

курсанты факультетов, кафедр и отделений военной подготовки.

На этих военнослужащих не распространяются другие ограничения и обязанности, установленные Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Также освобождены от обязанности подавать декларации, в том числе за любой период до 30 марта 2017 года, такие военнослужащие:

военнослужащие военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава;

военные должностные лица из числа военнослужащих военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военнослужащие младшего офицерского состава, военной службы по контракту лиц офицерского состава;

все остальные военнослужащие при условии, что одновременно не занимают какую-либо другую должность, определенную в пункте 1, подпункте «а» пункта 2 части первой статьи 3 Закона «О предотвращении коррупции» (то есть одновременно не занимают публичные должности).

Все эти военнослужащие не привлекаются к ответственности за непредставление деклараций за период до вступления в силу Закона № 1975-VIII, то есть до 30 марта 2017 года.