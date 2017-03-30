Запорожцев приглашают лично задать вопрос народному депутату Украины

В пятницу, 31 марта, народный депутат Украины, член политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Виталий Куприй встретится с жителями Запорожья для обсуждения важных вопросов страны и области. В частности, поддержки торговой блокады оккупированного Донбасса и требовании о блокировании работы российских банков в Украине.

Jткрытая встреча с народным депутатом состоится 31 марта на стадионе «Славутич-Арена» по адресу: ул. Лобановского, 21 (синий зал). Начало мероприятия – в 18:00.

В режиме личного приема запорожцы смогут задать вопросы депутату Верховной Рады и обсудить проблемы коррупции, нарушения чиновниками прав граждан, варианты выхода из коммунального коллапса.

В свою очередь Виталий Куприй гарантирует быстрое реагирование на проблемы запорожцев.

Кроме того, в рамках официального визита в Запорожье нардеп от УКРОПа Виталий Куприй встретится с представителями местной власти для обсуждения насущных проблем города и области.

«Против мера всё же расследуются 49 уголовных дел о незаконных увольнениях, коррупции в медицине и образовании. Именно благодаря нашей совместной настойчивой работе с народным депутатом Виталием Куприем, Антимонопольный комитет Украины официально признал КП «Наше місто» монополистом и деятельность предприятия незаконной», — отметил глава фракции УКРОП в Запорожском облсовете Ярослав Гришин.

Парламентарий также поддержит кандидатов в депутаты от политической партии УКРОП на местные выборы, которые состоятся 30 апреля в новообразованных объединённых территориальных громадах области.