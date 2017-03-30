Запорожцы летом смогут без пересадок летать на курорты Грузии

В Запорожье с 21-го июня открываются регулярные рейсы из Запорожья в Батуми (Грузия). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

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Из Запорожья в Батуми можно будет улететь по средам и пятницам. В обратном направлении — из Батуми в Запорожье — по четвергам и субботам. Время перелета будет составлять 2 часа.

Сегодня билеты на перелеты уже доступны для бронирования на официальном сайте АК «МАУ». Стоимость авиабилета будет туда и обратно без пересадок на одного взрослого в пределах от 5 000 гривен до 5 500 грн.