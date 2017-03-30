Мужчин из ОРДЛО заманивают в отряды боевиков обещанием дать гражданство РФ

Мужчинам оккупированных территорий Донбасса руководство российских оккупационных войск обещает гражданство России за вступление в ряды боевиков.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, жителям оккупированных террористами «ДНР» и «ЛНР» территорий Донбасса за вступление в ряды боевиков обещают предоставлять по упрощенной процедуре российское гражданство.

«Основными аргументами агитации остается декларативное анонсирование высокой заработной платы (от 15 до 30 тыс. российских рублей), обещания предоставить социальные льготы участникам боевых действий и возможности по упрощенной процедуре получения ими гражданства РФ», — говорится в сообщении украинской разведки.