Нацкомиссия повысит оптовую цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о необходимости увеличения оптоворыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.
НКРЭКУ утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн./МВтч с разбивкой на кварталы: 12 кварталы 1341,57 грн./МВтч, 34 кварталы 1365,72 грн./МВтчас. Об этом говорится в постановлении регулятора, которое опубликовал эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook.
— Вчера НКРЭКУ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял. Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись озвучить на заседании НКРЭКУ. Мы обжалуем это постановление в суде. Думаю, когото ждут уголовные дела, – заявил Андрей Герус.