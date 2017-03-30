Нацкомиссия повысит оптовую цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о необходимости увеличения оптово­рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

НКРЭКУ утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн./МВт­ч с разбивкой на кварталы: 1­2 кварталы ­ 1341,57 грн./МВт­ч, 3­4 кварталы ­ 1365,72 грн./МВт­час. Об этом говорится в постановлении регулятора, которое опубликовал эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook.

— Вчера НКРЭКУ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял. Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись озвучить на заседании НКРЭКУ. Мы обжалуем это постановление в суде. Думаю, кого­то ждут уголовные дела, – заявил Андрей Герус.