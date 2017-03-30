На Донбассе начнет действовать режим прекращения огня в зоне АТО

На переговорах в Минске достигнуто соглашение: полное прекращение огня с полуночи 1 апреля в связи с Пасхальными праздниками.

«Соответствующая договоренность достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на заседании в Минске в среду, 29 марта, — сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. — Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля».

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарья Олифер сообщила, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения сторон в Донбассе продлят время работы.

«С 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы», — заявила Дарья Олифер.