Нуждающиеся запорожцы смогут получить бесплатное лекарство в аптеках (СПИСОК ЛЕКАРСТВ)

Уже с 1 апреля стартует правительственная программа «Доступні ліки». Запорожцы смогут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.
Читайте также: В Запорожье для детской больницы закупили новое оборудование для новорожденных (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Все аптеки области на добровольных началах подписывают договор с местными органами власти и становятся участниками этой программы. Людям необходимо посетить аптеки с пометкой «Доступні ліки» и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по рецепту. При этом стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.
В программу входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний:
- Амиодарон (Amiodarone);
- амлодипин (Amlodipine);
- Атенолол (Atenolol);
- верапамил (Verapamil);
- Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide);
- Спиронолактон (Spironolactone);
- фуросемид (Furosemide);
- Дигоксин (Digoxin);
- эналаприл (Enalapril);
- Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate);
- Карведилол (Carvedilol);
- Клопидогрел (Clopidogrel);
- Метопролол (Metoprolol);
- нитроглицерин (Glyceryl trinitrate);
- симвастатин (Simvastatin);
- Бисопролол (Bisoprolol) бронхиальная астма — Беклометазон (Beclometasone);
- Будесонид (Budesonide);
- сальбутамол (Salbutamol) диабета второго типа: Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide).