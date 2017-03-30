Нуждающиеся запорожцы смогут получить бесплатное лекарство в аптеках (СПИСОК ЛЕКАРСТВ)

Уже с 1 апреля стартует правительственная программа «Доступні ліки». Запорожцы смогут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.

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Все аптеки области на добровольных началах подписывают договор с местными органами власти и становятся участниками этой программы. Людям необходимо посетить аптеки с пометкой «Доступні ліки» и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по рецепту. При этом стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.

В программу входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний: