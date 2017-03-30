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Нуждающиеся запорожцы смогут получить бесплатное лекарство в аптеках (СПИСОК ЛЕКАРСТВ)

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user444
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Уже с 1 апреля стартует правительственная программа «Доступні ліки». Запорожцы смогут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.

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Все аптеки области на добровольных началах подписывают договор с местными органами власти и становятся участниками этой программы. Людям необходимо посетить аптеки с пометкой «Доступні ліки» и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по рецепту. При этом стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.

В программу входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний:

  • Амиодарон (Amiodarone);
  • амлодипин (Amlodipine);
  • Атенолол (Atenolol);
  • верапамил (Verapamil);
  • Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide);
  • Спиронолактон (Spironolactone);
  • фуросемид (Furosemide);
  • Дигоксин (Digoxin);
  • эналаприл (Enalapril);
  • Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate);
  • Карведилол (Carvedilol);
  • Клопидогрел (Clopidogrel);
  • Метопролол (Metoprolol);
  • нитроглицерин (Glyceryl trinitrate);
  • симвастатин (Simvastatin);
  • Бисопролол (Bisoprolol) бронхиальная астма — Беклометазон (Beclometasone);
  • Будесонид (Budesonide);
  • сальбутамол (Salbutamol) диабета второго типа: Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide).

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