«Отменное» состояние Запорожской детской больницы №5 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 30 марта, запорожанка, мать маленького ребенка опубликовала информацию о том, в каком состоянии находится её палата в отделении неврологии в 5-й детской областной больнице.

Читайте также: Запорожанка жалуется на скверное отношение воспитателя детсада «Парус» (ФОТО)

Как сообщает сама девушка: « Грязный паркет, страшные, опасные кровати одинарные — для деток маленьких отдельных кроваток нет. Розетка прям над кроватью висит на проводах, а тумбочка закрывается на ржавый гвоздик — это детское отделение. Возникает естественный вопрос как в палатах проводят уборки, и дезинфицирование?».

Девушка говорит, что пролила воду на пол и начала вытирать её салфетками, после чего увидела, что её салфетка была грязная. Также сообщает, что окно открыть на проветривание невозможно, потому что снята ручка, и почти все предметы в палате травмоопасны, как для ребенка, так и для взрослого.