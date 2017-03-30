Ринат Ахметов вложит в запорожский проект 300 миллионов евро

В Запорожской области ДТЭК планирует начать реализацию второго проекта – «Приморская ВЭС» общей мощностью до 200 МВт.

Как рассказала директор ООО «Винд Пауэр» Виктория Сыромятова во время встречи с председателем Запорожской облгосадминистрации Константином Брылем , станция будет расположена на двух участках: «Приморск 1» — неподалеку от райцентра Приморск и «Приморск 2» — рядом с действующей Ботиевской ВЭС.

«На каждой из них будет расположено 26 ветровых турбин, — поведала Виктория Сыромятова. — Всего планируется смонтировать и ввести в эксплуатацию 52 ветровых турбины. Ожидаемый объем инвестиций в реализацию проекта — около 300 миллионов евро».

По словам Константина Брыля, в тех экономических условиях, в которых сейчас находится государство, запорожская власть очень рада новым инвесторам.

«Мы уже имеем пример положительного сотрудничества, которое дает толчок позитивному развитию наших территорий, — заявил Брыль. — Среди таких инвесторов и ДТЭК. Главная цель, которую мы должны достичь, чтобы все налоги оставались в Запорожье, а люди получали рабочие места и социальную поддержку».

Напомним, в Запорожской области с 2012 года работает Ботиевская ВЭС, которая является самой большой в Украине. Сейчас она включает в себя 65 ветровых турбин общей мощностью 200 МВт. Объем инвестиций в проект составил около 340 миллионов евро.

Ботиевская ВЭС управляется компанией «Винд Пауэр», дочерней структурой энергетического холдинга ДТЭК, входящего в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.