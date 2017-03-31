Виктория Чикалова: «Я — та игла, на конце которой, смерть мэрства Буряка»

Виктория Чикалова стала известна в Запорожье, благодаря короткой, но яркой работе на посту директора парка «Дубовый гай». За два года года ей удалось удвоить парковый доход, но команда мэра Владимира Буряка, придя к власти, решила поставить директором КП «Дубовый гай» своего человека и запорожанку уволили. Уже год длятся судебные тяжбы по факту незаконного увольнения Виктории Чикаловой, в целях пресинга на нее возбуждаются уголовные дела. Но хрупкая и в то же время воинственная дама уверена, что победит. Это станет концом мэрства Владимира Буряка, а она вернется в «Дубовый гай»

— Виктория, вас помнят, как ставленницу бывшего мэра Запорожья Александра Сина, отношение к которому горожан, довольно неоднозначное.

— Да, я его друг. Мы познакомились еще, когда он был заместителем главы Запорожской облгосадминистрации. Когда же его выдвинули кандидатом в мэры Запорожья, я вошла в его избирательный штаб и разработала победную концепцию выборов.

— Александра Сина связывают с именем одиозного бизнесмена Евгения Анисимова…

— (улыбаясь) Да, был такой персонаж в истории Запорожья. В начале 2011 года я была избрана в члены исполкома Запорожского горсовета. Мной был разработан прозрачный проект реформирования ЖКХ города, который был украден приближенными Евгения Анисимова. Правда, из него выбросили разделы о школе руководителей ОСББ и систему контроля деятельности комунальщиков и переделали в систему неуправляемого коммунального монстра. Если вспомните то время, фракция «Партии регионов», имевшая большинство в горсовете, была полностью подчинена Анисимову. Согласия или не согласия Сина никто не спрашивал, он ничего не решал. Единственное, что он мог сделать и не сделал в то время: рассказать об этом публично и погибнуть. Кстати, он искренне хотел назначить меня директором парка ещё в 2011году, но Анисимов был категорически против. Я же использовала это время для обучения, посмотрела европейские парки, объехала все центральные парки городов в Украине, изучила их работу. Также вместе с Виталием Иваховым и Сергеем Васильевым мы разработали фор-проект (аналог бизнес модели и технического задания для проектирования) для Дубового Гая

— А вы встречались с Евгением Анисимовым?

— Да. Меня очень сильно попросили вечером приехать в «золотой офис». Состоялся довольно жесткий разговор с Анисимовым на тему реформы ЖКХ, он обвинил меня в критике реформы, а я его команду в краже и извращении моей концепции. После этого меня вывели из состава членов исполкома.

— Почему же вашу кандидатуру на пост директора парка отвергли тогда.

— Потому что «запорожсталевская команда» еще ранее, во времена мэрства Евгения Карташова, положила глаз на лакомый кусок земли в центре города. По задумке «заводчан», парк должны были раздеребанить между приближенными и устроить там зону отдыха для богачей: с казино, публичным домом, элитными ресторанами, закрытыми для простых людей с бассейном, другими развлечениями «не для черни». Еще в те времена ушлые ребятки при попустительстве мэра Карташова и с помощью судебных решений отхватили себе в частное владение сооружения, стоявшие на земле коммунального предприятия «Дубовый гай». Сейчас таких объектов недвижимости на территории парка -13! Кстати, мое несогласие оформить земельные участки для этих нуворишей и стало главной причиной моего увольнения Владимиром Буряком в марте 2016 года.

— Вернемся к вашему назначению на эту должность

После того, как в конце 2013 года Евгения Анисимова посадили в СИЗО, у Александра Сина были развязаны руки. Вспоминаю, как Александр Син для проформы (назначать директоров КП города — исключительная прерогатива мэра Запорожья, — авт.) повёз меня на аудиенцию к тогдашнему главе Запорожской области Александру Пеклушенко. Тот задавал вопросы, кто мои друзья, образование, наводил справки. А потом и вовсе повернулся ко мне боком, вроде и нет меня в кабинете, и заявил Сину: «Денег из городского бюджета ей не давай. Пусть она там с детьми играется с семьями. Этому парку всё равно – «торба», он находится в яме, а денег на него нужна прорва, парк нужно бизнесу отдать, там кстати есть люди, присмотрись, Саша!»

Вот после такого напутствия в начале 2014 года я стала директором «Дубового гая» и первым же своим приказом о запрете проезда по парку сильно испортила «этим людям» жизнь.

— Что за два года удалось??

— Я реконструировала один и построила второй туалет с пеленальной комнатой для кормления и гигиены младенцев выполнила реконструкцию двух аттракционов и купила один новый, построила детскую автошколу, покрыла пол-парка системой полива из скважен, проложила 300 м напорной канализации, ввела систему парковых безлимитов, в инфраструктурные проекты и парковые праздники моей команде удалось привлечь эквивалент 3000 000 грн. грантовых средств. Я добилась освещения парка за бюджетные средства, было высажено около 500 экзотических цветущих деревьев и кустарников.

— Почему же новоизбранный мэр Запорожья Владимир Буряк уволил вас с должности?

— Еще в 2015 году в мой адрес начали поступать различные жалобы на якобы нарушения с моей стороны. В том числе, и от нардепа Игоря Артюшенко, который, как я предполагаю, попал под влияние приятелей из «Запорожстали» и друзей Ошана Беладзе. Сам народный избранник с 2014 года требует беспрепятственного проезда для гостей ресторана «Санрайз», которым владеет Ошана Беладзе и Виталий Гончаров – экс-директор «Торгового дома Запорожсталь»

Десятки проверок различных органов по жалобам этих лиц прошли в КП «Дубовый гай» в 2015 году. Ничего не накопали. Команда Буряка создала комиссию по проверки моей деятельности. В нее вошли и депутаты Запорожского горсовета от партии «УКРОП», которые в прошлом жестко выступали против меня, а потом, вникнув, стали моими единомышленниками. В феврале 2016 года я получила письмо, подписанное заместителем Бурака, Волобуевым, в котором он требовал начать кадастровый раздел земельного участка парка и согласовать границы раздела с владельцами недвижимости на территории парка. Я письменно отказалась, объяснив незаконность такого требования.

Невзирая на то, что выводы комиссия так и не сделала, 3 марта, как раз перед праздником появился приказ Буряка о моем увольнении.

— Вы его обжаловали?

— Конечно. Увы, суды в Запорожье нельзя назвать беспристрастными, поэтому материалы дела сейчас будут слушаться в Киеве по моей кассационной жалобе в Высшем спецсуде. Я уверена в своей победе. Если даже Высший спецсуд не станет на сторону закона, а приказ Буряка не признают незаконным с восстановлением меня в должности, то я обращусь в Европейский суд по правам человека. Мне повезло — меня защищает команда Ярослава Гришина! Для них представлять интересы клиента в Европейском суде вполне реализуемая задача.

И вот дальше начнется самое интересное: прокуратура будет вынуждена передать уголовное дело в суд по обвинению Владимира Буряка в моем незаконном увольнении по статье 172 Уголовного кодекса «Грубое нарушение законодательства о труде». Санкция этой статьи — запрет занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти. Таким образом, мэр Буряк превратится в нелигитимного мэра. Он или те, кто за ним стоят, понимают, что я — та игла в яйце, на конце которой, смерть мэрства Буряка.

— Видимо, поэтому против вас возбуждаются уголовные дела?

— Я бы сказала, фабрикуются. Меня таким образом пытаются запугать, чтобы я перестала отстаивать . Юристы фирмы Ярослав Гришин и партнёры уже добились судебных решений, которые фактически заставили прокуратуру закрыть дело о «незаконном поливе растений». Возбудили другое — якобы неправильное оформление акта выполненных работ. А чего только стоит объявление меня полицией в розыск 31 декабря. Я, мама трех дочерей, проживаю по месту прописки, не прячусь ни от кого, я уверена в своей правоте, — И вдруг меня объявляют в розыск как кровавого рецидивиста. Человек даже далекий от юриспруденции понимает, что это заказ. Ярослав Гришин оспорил это гнусное решение следователя и сейчас уже следователь – фигурант уголовного разбирательства. Серьёзный прессинг идёт и в адрес моего адвоката, но Ярослава не сломать.

— А что сейчас в парке происходит?

— За год руководства парком Олег Комаренко повысил цены на аттракционы, по тихому отменил безлимитное дневное катание, которое экономило деньги семьям, построил автодорогу к ресторану Беладзе–Гончарова, работники парка по его приказу спилили верёвочный парк. Любой ценой из Дубовки выживают живой уголок:лошадей, верблюдов, пони, ламу. Из парка разбежались белки, рыба в большом озере сдохла, фекальный запах держался возле водоёма всю весну. Буряк даже пригрозил снять директора за череду сомнительных достижений, но передумал. Мэр не управляет ситуацией парка, реальный центр принятия решений там – група владельцев элитной недвижимости, Так что Буряк просто сболтнул лишнего перед камерами.

Но печально другое: ручной исполком принял положение об архитектурном конкурсе для проектирования парка, согласно которого будующие проекты должны предусматривать устройство парковок на территории,проездов к недвижимости. Более того, весь этот самозахват земли рекреации согласно положения необходимо вписать в генеральный план Дубового Гая. Уверена, Буряк до этого места положение о конкурсе не дочитал, но принял. Таким образом,даже не осознав, он сделал то, на что не решалась в Запорожье ни одна, даже самая коррупционная власть.

Но я верю, что это не произойдет. Я выиграю суд и вернусь в «Дубовку». Алчные заводчане потеряют власть в нашем городе. А восстановленный семейный парк Дубовый Гай будет генерировать незабываемые семейные впечатления всем поколениям запорожцев. Здоровая молодая генерация честных политиков в Запорожье уже окрепла и мы победим!