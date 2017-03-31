ВНИМАНИЕ! На Приднепровской железной дороге переименован ряд станций (СПИСОК)

В среду, 29 марта, пресс-служба ПАО «Укрзалізниця» сообщает, что ряд станций на Приднепровской железной дороге уже переименовали. Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисов продажи билетов и робот из грузоотправителями.

Новое название теперь носят станции: