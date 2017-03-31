ВНИМАНИЕ! На Приднепровской железной дороге переименован ряд станций (СПИСОК)

В среду, 29 марта, пресс-служба ПАО «Укрзалізниця» сообщает, что ряд станций на Приднепровской железной дороге уже переименовали. Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисов продажи билетов и робот из грузоотправителями.
Новое название теперь носят станции:
- Баглий (старая) — Запорожье-Каменское (новая),
- Брагиновка (старая) — Петропавловка (новая),
- Железнякова (старая) — Ерастивка (новая),
- Елизарово (старая) — Рясна (новая),
- Днепродзержинск (старая) — Каменское (новая),
- Днепродзержинск-Левобережный (старая) — Каменское-Левобережное (новая),
- Днепродзержинск-Пассажирский (старая) — Каменское-Пассажирское (новая).