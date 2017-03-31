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ВНИМАНИЕ! На Приднепровской железной дороге переименован ряд станций (СПИСОК)

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user444
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В среду, 29 марта, пресс-служба ПАО «Укрзалізниця» сообщает, что ряд станций на Приднепровской железной дороге уже переименовали. Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисов продажи билетов и робот из грузоотправителями.

Новое название теперь носят станции:

  • Баглий (старая) — Запорожье-Каменское (новая),
  • Брагиновка (старая) — Петропавловка (новая),
  • Железнякова (старая) — Ерастивка (новая),
  • Елизарово (старая) — Рясна (новая),
  • Днепродзержинск (старая) — Каменское (новая),
  • Днепродзержинск-Левобережный (старая) — Каменское-Левобережное (новая),
  • Днепродзержинск-Пассажирский (старая) — Каменское-Пассажирское (новая).

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