В Запорожье больным астмой и диабетом будут выдавать бесплатные лекарства (СПИСОК)

С 1 апреля запустят давно ожидаемый механизм реимбурсации (компенсации), который обещает качественно изменить рынок лекарств в стране.

Речь идет о компенсации стоимости ряда медикаментов для людей, страдающих тяжелыми хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом II типа.

Пока на реимбурсацию выделено 500 млн грн – деньги направлены в регионы. Отныне, чтобы получить бесплатные лекарства, украинцу необходимо обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт и посетить одну из аптек с отметкой «Доступные лекарства». Правительство обещает возвращать деньги аптекам максимально оперативно – в течение 5 дней.

Если же пациент захочет купить проверенное лекарство, не имея рецепта от врача, – он, как и раньше, сможет сделать это в любой аптеке. Но в таком случае реимбурсация его не коснется.

Однако государство не будет компенсировать стоимость любого медикамента. Полной реимбурсации подлежат только препараты, которые находятся в ценовой категории самого дешевого генерика (копии оригинального средства от ведущего бренда).

Если человек все же выберет лекарство подороже, но оно не будет превышать среднюю цену медикаментов с подобным эффектом, придется покрыть разницу самостоятельно.

Механизм реимбурсации пока распространяется на препараты для лечения трех типов заболеваний. Их избрали не случайно. Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смертей в стране (65%).

От сахарного диабета II типа страдают более миллиона украинцев. Это в шесть раз больше, чем диабетом I типа (инсулинозависимый). А бронхиальная астма ухудшает качество жизни более 200 тысяч пациентов трудоспособного возраста.

То есть реимбурсация коснется широких слоев населения. К тому же, перечисленные заболевания зачастую эффективно лечатся на амбулаторном уровне.