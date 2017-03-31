В Запорожье жилые дома рассыпаются как песочные пасочки (ФОТО)

В Запорожье на этой неделе в доме по улице Республиканская произошел обвал части стены. Об этом сообщает пресс-служба КП «Наше місто».

Сейчас в этом доме подрядчики Левобережной службы обслуживания жилого фонда ведутся работы по восстановлению разрушения.

Известно, что дом находится в титульном списке Департамента жилищно-коммунальных услуг по капремонтам. Всего на этот дом планируется выделить более 970 тысяч гривен. За эту суму денег в планах отремонтировать кровлю, внутридомовые инженерные сети, канализационные выпуск, подъезды, цоколь и отмостку. Работы запланированы на 2017 год.