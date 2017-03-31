В Запорожье пройдет атмосферный вечер под гитарную музыку

В Запорожье, завтра, 1 апреля, с 16:00 в парке Победа возле гаубицы пройдет вечер под песни гитары.
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Формат вечера будет проходит в виде дружеских посиделок. с Собой взять термосы, печенье и подстилки.
Как сообщает организатор мероприятия, Димитрий Захарчук, немного правил, чтобы отдых удался:
- Никаких лиц в состоянии алкогольного или любого другого опьянения;
- Максимум адекватности;
- Уважение к гитаристам.
За более подробной информацией обращаться сюда.
строгий дрескод