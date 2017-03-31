В Запорожье пьяный мажор открыл стрельбу по людям из дробовика (ВИДЕО)

Дебоширу грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия, если, конечно, папа не «отмажет».

По информации пресс-служба патрульной полиции Запорожья, около часа ночи инспекторы услышали звук стрельбы возле магазина на улице Маршала Чуйкова.

Подъехав к месту ЧП они увидели людей, убегавших от человека с ружьем. Полицейские быстро нейтрализовали вооруженного дебошира и надели на него наручники.

Выяснилось, что у 28-летнего мужчины ранение шеи и головы, а у 40-летней дамы ранение лица. На место вызвали скорую, раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу.

По словам потерпевших, возле ночного магазина у пьяного хулигана возник конфликт с посетителями. Во время ссоры, он достал из своего автомобиля охотничье ружье и начал стрелять в разные стороны…

Задержанный мужчина прошел проверку на содержание алкоголя в крови: 1.94% промилле. Полиция возбудила дело. Как оказалось, подследственный — сынок заместителя главы Днепровской райадминистрации Запорожья.