В Запорожье чиновник «намутил» на ремонте железной дороги 785 тысяч гривен

Руководитель одного из подразделений Приднепровской железной дороги вместе с директором ЧП во время выполнения ремонтных работ присвоил 785 000 гривен.

Следствие выяснило,что при поставке материалов для ремонта железной дороги должностное лицо в сговоре с фирмачем завысили их реальную стоимость, положив в карман почти 800 тысяч государственных денег.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, деяние квалифицировано по ч.5 статьи 191 УК «Присвоение имущества должностным лицом, совершенные в особо крупных размерах». Материалы обвинительного расследования направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.